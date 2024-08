Vazduhoplovstvo VCG učestvuje u gašenju požara

Podgorica, (MINA) – Vazduhoplovstvo Vojske Crne Gore (VCG) učestvovalo je i danas u gašenju požara u zetskom naselju Srpska, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Iz tog Vladinog resora su kazali da su vazduhoplovci nakon stavljanja pod kontrolu tog požara, upućeni da gase požare na području Tuzi.

“Vazduhoplovci su izbacili još 30 tona vode na plamen kako bi odbranili kuće. Oni su polivali i područja u kojima je požar lokalizovan, kako bi spriječili da eventualno preostala žarišta ponovo buknu i ugroze imanja”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, VCG ostaje posvećena zaštiti života i imovine građana i nastaviće da pruža podršku u svim situacijama koje zahtijevaju angažovanje njenih snaga.

