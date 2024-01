Varhelji: Oblast vladavine prava prioritet

Podgorica, Brisel, (MINA) – Crnoj Gori je u pregovorima sa Evropskom unijom (EU) potrebno ubrzanje u oblasti vladavine prava, poručio je evorpski komesar za proširenje Oliver Varhelji dodajući da su poglavlja 23 i 24 prioritet.

Varhelji je, nakon međuvladine konferencije Crne Gore i EU u Briselu, rekao da današnji sastanak oslikava zajedničke ambicije da se ostvari napredak i da dođe do zatvaranja poglavlja u bliskoj budućnosti.

„Ono što smo čuli danas je više nego zajednička „šta uraditi“ lista /to do lista/ kako bi se ubrzanje desilo“, istakao je komesar za proširenje EU.

Varhelji je poručio da je potrebno ubrzanje u fundamentalnim oblastima, a u osnovi je vladavina prava, poglavlja 23 i 24.

„To znači da bismo morali da vidimo ovu oblast kao prioritet kako bismo mogli da pređemo na sljedeću fazu pristupnih pregovora koja je, ako hoćete, posljednja faza, kada počinjemo da zatvaramo poglavlja“, kazao je Varhelji.

On je naveo da su vidjeli „samo tri mjeseca ove vlade ali smo vidjeli pitanja kojima su se pozabavili“.

„A koja su tu odavno i koja su učinila da Crna Gora dosta godina čeka. Vidjeli smo imenovanje posljednjeg člana Ustavnog suda, postavljenje Sudskog savjeta i imenovanje vrhovnog državnog tužioca (VDT)“, dodao je Varhelji.

On je kazao da smatra da aktuelna politička većina može da isporuči rezultate, „i ukoliko mogu da nastave na ovaj način, mi smo spremni“.

„Nadam se da ćemo vidjeti mnoge stvari iz Podgorice koje nijesmo gledali u prethodnom periodu, i Crna Gora može postati predvodnica pristupa“, naveo je Varhelji.

On je rekao da EU „ne može da radi domaći zadatak umjesto vas, ali nudimo pomoć i saradnju“.

Premijer Milojko Spajić rekao je da je danas bio veliki dan.

„Vidimo to kao prepoznavanje svih rezultata koje smo postigli u relativno kratkom periodu, ali mislimo da je to samo početak, da smo zagrebali površinu. Vi imate velika očekivanja od nas, ali i mi imamo visoka očekivanja od zemalja članica“, kazao je Spajić.

On je rekao da je polarizacija u društvu bila veliki problem i da zbog toga nijesu mogle biti sprovdene reforme u pravosuđu godinama unazad.

„Uspjeli smo tako što smo riješili taj ključni projekat, da skočimo naprijed, Crna Gora je napravila značajne korake nakon toga“, naveo je Spajić.

On je kazao da se sada vidi više jedinstva unutar naroda.

Spajić je rekao da izbor VDT-a jasan signal da država spremno čeka reforme i rješavanje mnogih pitanja u državi.

„Vjerujemo da ćemo imati brze pozitivne rezultate sa EU o mnogim zakonima koji su na čekanju. Radujemo se se brzoj konferenciji, vjerujem se da ćete biti zadovoljni, biće i skorije nego što mnogi od vas misle“, kazao je Spajić.

Belgijska ministarka vanjskih poslova Hađa Labib rekla da je potrebno raditi i na demokratskim kapacitetima, pogotovo u pogledu slobode novinara i napada na njih.

„Iskreno govoreći, za nas prioritet nije samo proširenje, već priprema za proširenje. Strani uticaji i tenzija na Balkanu nešto su što moramo uzeti u obzir, ali rezultati dolaze po zaslugama, iako je želja i ambicija itekako jaka“, rekla je Labib.

