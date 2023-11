Varhelji: Crna Gora da iskoristi povoljne okolnosti

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, nakon perioda stagnacije, mora da iskoristi povoljne unutrašnje i vanjske okolnosti, kako bi ispunila ključne zadatke i sprovela potrebne reforme, poručio je evropski komesar za proširenje i susjedstvo Oliver Varhelji.

Iz Ministarstva evropskih poslova (MEP) saopšteno je da je resorna ministarka Maida Gorčević razgovarala danas u Briselu sa Varheljijem.

„Evropski komesar je kazao da Crna Gora, nakon perioda stagnacije, mora da iskoristi povoljne unutrašnje i vanjske okolnosti kako bi ispunila ključne zadatke i sprovela potrebne reforme“, navodi se u saopštenju.

Varhelji je rekao da očekuje da će Crna Gora uspjeti da mobiliše sve svoje kapacitete kako bi ispunila privremena mjerila iz poglavlja 23 i 24, koja su ključna za dalji tok pristupnih pregovora sa Evropskom unijom (EU).

On je naveo da vjeruje da su se stvorile sve pretpostavke da stabilna i evropska Vlada, zajedno sa funkcionalnom zakonodavnom i sudskom granom vlasti, intenzivira reforme na polju vladavine prava.

„U našem je zajedničkom interesu da ubrzamo pregovarački proces. Računamo na Crnu Goru i nastavljamo snažno da vas podržavamo na tom putu“, poručio je Varhelji.

Gorčević je, kako je saopšteno iz MEP-a, prenijela punu posvećenost i odlučnost Vlade da, u saradnji sa ostale dvije grane vlasti, u što skorijem roku ispuni preostale obaveze iz vladavine prava.

„Ovdje sam da prenesem poruku o konsenzusu političkih partija, ali i da iskažem snažnu posvećenost svih ministara u Vladi obavezama koje proističu iz agende EU“, kazala je Gorčević.

Ona je istakla da je izbor sedmog sudije Ustavnog suda, nepunih mjesec nakon formiranja Skupštine i izbora Vlade, prvi korak kojim Crna Gora pokazuje jasnu posvećenost obavezama iz pregovaračkog procesa.

„Imamo obećavajuće poruke iz Skupštine i vjerujem da ćemo i preostale visoke funkcije u pravosuđu postaviti u kratkom roku. Crna Gora će opet biti dobar primjer i izvor pozitivnih vijesti na Balkanu“, poručila je Gorčević.

