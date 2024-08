Vanredna sjednica Skupštine 30. avgusta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić, na zahtjev Vlade, sazvao je vanrednu sjednicu Skupštine za 30. avgust, saopšteno je iz parlamenta.

Na dnevnom redu sjednice su ponovno odlučivanje o izmjenama i dopunama zakona o inspekcijskom nadzoru i o propisanim odredbama o inspekcijom nadzoru.

Poslanici će raspravljati i o predlozima o izmjenama i dopunama zakona o budžetu za ovu godinu, o porezu na dodatu vrijednost, o porezu na dobit pravnih lica, o porezu na dohodak fizičkih lica, o doprinosima za obavezno socijalno staranje.

Na dnevnom redu sjednice su i izmjene i dopune zakona akcizama, o radu, o visokom obrazovanju, o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem, o otpisu kamate na dospjele poreske obaveze, o organizovanju tržišta u ribarstvu i alvakulturi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS