Uvećanje pripravničkih naknada najbolja vijest za mlade nakon Evrope sad 2

Podgorica, (MINA) – Uvećanje naknade za pripravnike je, ne samo logičan i promišljen, već i nužan korak koji osigurava kontinuirano interesovanje mladih za učešće u programu stručnog osposobljavanja, ocijenio je član Predsjedništva Pokreta Evropa sad Mirko Đukić.

On je rekao da je predlog Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija da se naknade za pripravnike uvećaju sa 450 na 600 EUR potvrda posvećenosti tog resora unapređenju svakog segmenta kompleksnog obrazovnog sistema.

Povećanje od 33 odsto je, kako je naveo Đukić, najbolja vijest za crnogorsku omladinu, nakon saznanja da će programom Evropa sad 2 njihova prva plata nakon završenog fakulteta i pripravničkog biti najmanje 800 EUR.

“U svjetlu povećanja minimalne zarade za zaposlene sa kvalifikacijom do IV stručne spreme na 600 EUR, izjednačavanje pripravničke naknade sa tim iznosom je ne samo logičan i promišljen, već i nužan korak koji osigurava kontinuirano interesovanje mladih za učešće u ovom program”, dodao je Đukić u saopštenju.

On je kazao da uvođenjem reda u sistemu zarada, a shodno stepenu kvalifikacije i prilagođavanjem pripravničkih naknada, država kreira uređen okvir u kojem se nagrađuje napredak u obrazovanju i podstiču mladi na profesionalni razvoj.

Prema riječima Đukića, država je dužna da, novcem od poreskih obveznika, obezbjeđuje ambijent u kojem mlada osoba ima entuzijazam i motivaciju da se samorazvija, doprinosi društvu i ne napušta je bez plana da se vrati.

“Zato je ova mjera komplementarna dosadašnjim naporima Ministarstva koja uključuju milionska ulaganja u školsku infrastrukturu, kupovinu novih i renoviranje dosadašnjih studentskih domova i unapređenje strateškog okvira obrazovnih politika”, naveo je Đukić.

On je istakao da je ulaganje u ljudski kapital kroz stvaranje kvalitetnijeg obrazovnog sistema najrentabilnija moguća investicija države u budućnost.

“Njom se postavljaju temelji dugoročne stabilnosti, prosperiteta i blagostanja, ali i osnove za ekonomski rast i razvoj”, rekao je Đukić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS