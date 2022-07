Utvrdili listu kandidata za izbor sudije Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Ustavni odbor utvrdio je listu prijavljenih kandidata za izbor jednog sudije Ustavnog suda po javnom pozivu od 27. maja ove godine.

Predsjednica Ustavnog odbora Simonida Kordić na sjednici tog skupštinskog tijela kazala je da su na javni poziv prijavili Alija Beganović, Tatjana Bulatović, Elvis Duraković, Dragana Đuranović, Jovan Kojičić, Zdenka Perović, Branislav Radulović i Momirka Tešić.

Kandidaturu je povukla inspektorka rada u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Lidija Kovačević.

Komisija koju čine poslanici Demokratske partije socijaista, Jovanka Laličić i Luiđ Škrelja, i poslanik Demokrata Vladimir Martinović utvrdiće da li su pristigle prijave kandidata u skladu sa uslovima koji su propisani javnim pozivom.

