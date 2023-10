Usvojena Strategija za mlade

Podgorica, (MINA) – Vlada je usvojila Strategiju za mlade za period od ove do 2027. godine, kojom su predviđeni osnovni principi kao polazište za bolji položaj mladih u Crnoj Gori.

Iz Ministarstva sporta i mladih saopštili su da je Vlada danas na sjednici usvojila i akcioni plan za 2023-2024. godinu.

Ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević kazao je da je strategija najznačajniji dokument iz oblasti mladih.

“Radili smo dugo vremena na strategiji i uspjeli“, dodao je Lalošević.

On je rekao da su, nakon konsultacija sa UNDP-om, Evropskom komisijom i Unicefom, organizovali više istraživanja.

Kako je naveo, zabrinjavajući podaci ukazuju da gotovo 55 odsto mladih, školovanih ljudi želi da ode iz Crne Gore.

„Prostornim planom o kojem smo danas govorili, razvojem sjevera, imamo šansu da zaustavimo dio tih mladih. Dio njih želi da se vrati, što je pozitivno”, kazao je Lalošević na sjednici Vlade.

On je naglasio da 141 hiljada mladih ljudi do 29 godina u Crnoj Gori zaslužuje da se usvoji taj dokument.

Lalošević je rekao da su četiri operativna cilja strategije, a jedan od njih je razvoj održivog i kvalitetnog sistema servisa i programa za podršku mladima pri tranziciji u odraslo doba.

Kako je naveo, ciljevi su i stvaranje uslova da mladi budu aktivni građani, uključeni u kreiranje i sprovođenje javnih politika, zatim ostvarivanje međuresornog doprinosa poboljšanju sveukupnog položaja mladih i unapređenje mehanizama za efikasno kreiranje, sprovođenje, monitoring i evaluaciju omladinske politike.

Direktor Direktorata za mlade Martin Luljđuraj najavio je da će Ministarstvo sporta i mladih predložiti formiranje koordinacionog tijela, čiji zadatak bi bio praćenje petogodišnjeg strateškog dokumenta, a u čijem sastavu bi bili predstavnici drugih resora koji se tiču pitanja mladih.

“Pitanje mladih nije pitanje jednog resora, već i drugih ministarstava. Takođe, mislim da bi trebalo ubuduće da imamo veći budžet, kada je u pitanju ovaj resor”, kazao je Luljđuraj.

Iz Ministarstva su rekli da će, u cilju približavanja strateškog okvira omladinske politike mladima, a nakon što je usvojena Strategije za mlade, pristupiti izradi „Youth-friendly“ verzije tog dokumenta.

