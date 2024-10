Usvojena informacija o stanju životne sredine

Podgorica, (MINA) – U sjevernoj i centralnoj zoni Crne Gore prošle godine evidentirano je poboljšanje kvaliteta vazduha, u odnosu na 2021. i 2022, navodi se u informaciji o stanju životne sredine.

Kako je saopšteno iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, informacija o stanju životne sredine u Crnoj Gori za prošlu godinu usvojena je na današnjoj sjednici, na predlog resornog ministra Damjana Ćulafića.

Iz tog Vladinog resora su rekli da je usvajanjem tog dokumenta ispunjena još jedna obaveza iz Srednjeročnog programa rada Vlade za ovu godinu.

Informaciju je, kako su kazali, pripremila Agencija za zaštitu životne sredine.

“A sadrži prikaz stanja vazduha, monitoring alergenog polena, klimatske promjene, vode, morski ekosistem, zemljište, upravljanje otpadom, biodiverzitet, buku, praćenje hemikalija i biocidnih proizvoda, radioaktivnost u životnoj sredini i sektorske pritiske na životnu sredinu”, naveli su iz Ministarstva.

U informaciji se navodi da je, od oktobra do aprila, prisutno visoko zagađenje vazduha u sjevernoj i centralnoj zoni, u prvom redu PM10 i PM2,5 suspendovanim česticama.

Dodaje se da je prisustvo tih čestica u koncentracijama iznad propisanih najveće u Pljevljima i Bijelom Polju, ali da su značajna i u Podgorici i Nikšiću.

“Međutim, naglašava se da je tokom prošle godine evidentirano poboljšanje kvaliteta vazduha u sjevernoj i centralnoj zoni, u odnosu na 2021. i 2022”, naveli su iz Ministarstva.

Iz tog resora su rekli da je, kada je u pitanju kvalitet površinskih voda, u prošloj godini ispitano pet lokaliteta mješovitih voda – ušća rijeka.

Kako su naveli, dobar status evidentiran je na dvije lokacije (40 odsto) – prostor uliva rijeke Škudre i ušće rijeke Bojane, a umjeren status na tri lokacije (60 odsto) – ušća Sutorine, Risanske rijeke i Rijeke kod Opatova.

“Što se tiče podzemnih voda, od 32 ispitivane lokacije na osnovu opštih fizičko-hemijskih parametara i specifičnih zagađajućih supstanci, zahtijevani dobar status evidentiran je na 19, a loš na 13 mjernih mjesta”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je prošle godine na teritoriji Crne Gore ukupno ispitano 28.095 uzoraka voda za piće sa gradskih vodovoda i drugih javnih objekata vodosnabdijevanja i da je od ukupno ispitanih uzoraka 9,03 odsto bilo neispravno.

Iz Ministarstva su rekli da je stanje kvaliteta morske vode na javnim kupalištima u prošloj godini praćeno na ukupno 109 lokacija duž crnogorskog primorja.

“Rezultati analiza kvaliteta morske vode za kupanje u sezoni 2023. godine na crnogorskom primorju pokazali su da je bilo 59,6 odsto odličnog i 34,9 odsto dobrog kvaliteta, dok je 1,8 odsto uzoraka bilo zadovoljavajućeg, a 3,7 odsto lošeg kvaliteta”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, prema podacima Monstata, 2022. godine u Crnoj Gori stvoreno više od 1,4 miliona tona otpada, od čega 45,24 odsto potiče iz sektora industrije.

“U odnosu na 2021. godinu, proizvodnja otpada bilježi pad od 1,05 odsto. Oko 20,85 odsto od ukupne količine stvorenog otpada, tokom 2022, čini opasni otpad”, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da je u realizaciji monitoringa buke u Crnoj Gori za prošlu godinu izvršeno ispitivanje buke na 15 mjernih pozicija u 14 opština.

Ispitivanje je, kako su naveli, izvršeno u Podgorici, Nikšiću, Žabljaku, Petrovcu, Budvi, Kotoru, Ulcinju, Kolašinu, Mojkovcu, Bijelom Polju, Beranama, Baru, Tivtu i Pljevljima.

“Generalno, na osnovu rezultata monitoringa buke u prošloj godini, može se konstatovati da saobraćajna buka predstavlja najveći izvor buke u životnoj sredini Crne Gore”, rekli su iz Ministarstva.

U informaciji o stanju životne sredine navodi se da je potrebno nastaviti sa primjenom kratkoročnih i dugoročnih mjera zaštite od buke, kao i sa praćenjem nivoa buke na definisanim pozicijama, kako bi se u krajnjem smanjio štetni uticaj.

“Predlaže se da se monitoring buke za narednu godinu proširi na opštine Tuzi, Cetinje i Herceg Novi”, kazali su iz Ministarstva.

