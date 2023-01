Ustavni sud da bude odraz nezavisnosti i profesionalnosti

Podgorica, (MINA) – Ustavni sud mora biti odraz nezavisnosti, profesionalnosti i kompetentnosti, a ne bilo kakvih jeftinih političkih trgovina, rekao je lider Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić.

On je, u razgovoru sa specijalnim izaslanikom Njemačke za Zapadni Balkan Manuelom Zaracinom, naglasio da su izbor sudija Ustavnog suda i ukidanje programa ekonomskog državljanstva ključni koraci zakonodavne i izvršne vlasti, kako bi Crna Gora konačno ubrzala proces evropskih integracija.

“Ustavni sud mora biti odraz nezavisnosti, profesionalnosti i kompetentnosti, a ne bilo kakvih jeftinih političkih trgovina”, rekao je Bečić.

On je kazao da se na taj način jačaju institucije, ubrzavaju evropske integracije, ali i stvaraju pretpostavke za nesmetano odvijanje bilo kog izbornog procesa.

“Hoćemo Crnu Goru jakih institucija, slobodnih i pomirenih građana, koja grabi evropsku budućnost, a ne Crnu Goru blokiranih institucija, podijeljenih i polarizovanih građana, koja živi u okovima kriminala, korupcije, podjela, mržnje i prošlosti”, poručio je Bečić.

