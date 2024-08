Uspješno realizovan tender za reviziju koda softvera

Podgorica, (MINA) – Estonska IT kompanija Secnora Ou odabrana je na tenderu Uprave za statistiku (Monstat) za reviziju koda softvera koji će građani koristiti za kontrolu podataka o etničko-kulturološkim karakteristikama prikupljenih popisom stanovništva, domaćinstava i stanova, saopšteno je iz Monstata.

Iz Monstata su rekli da je na posljednjem raspisanom tenderu, na koji su pravo učešća imale isključivo kompanije iz Evropske unije, pristigle tri ponude.

„Nakon sprovedenog postupka ocjene i vrednovanja ponuda, od tri pristigle ponude, dvije su bile neispravne, a jedna je zadovoljila uslove zahtijevane tenderom“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su svi detalji postupka sadržani u obavještenju o ishodu postupka javne nabavke koje je javno dostupno na sajtu Direktorata za politiku javnih nabavki.

„Istekom zakonom definisanog roka za monitoring, možemo konstatovati da je tender uspješno realizovan. Nakon usaglašavanja elemenata ugovora sa izabranom IT kompanijom Secnora Ou iz Estonije, uslijediće njegovo potpisivanje sjutra“, rekli su iz Monstata.

Oni su kazali da je, shodno tenderskoj proceduri, ponuđač koji dostavio ispravnu ponudu odredio rok deset dana od dana zaključenja ugovora za reviziju koda softvera koji će građanima obezbijediti zakonom definisano pravo da provjere vjerodostojnost svojih podataka o etničko-kulturološkim karakteristikama.

Iz Monstata su, povodom, kako su naveli, neistinitih navoda koji su se pojavili na društvenim mrežama, a u vezi sa rezultatima popisa stanovništva, podsjetili da je, shodno Zakonu o popisu, publikovanje rezultata isključivo u nadležnosti Uprave za statistiku, odnosno zvanične statistike.

„Podaci u vezi sa etničko kulturološkim karakteristikama koji se iznose u javnost nijesu rezultat obrađenih podataka iz popisa i ne odražavaju istinito informisanje, već lične pretpostavke pojedinaca/grupa“, kaže se u saopštenju Monstata.

Oni su apelovali na aktere takvih aktivnosti da ne iznose u javnost lažne informacije o rezultatima popisa i da na taj način ne dovode u zabludu javnost.

„Ukazujemo da je svako javno iznošenje podataka, iza kojih ne stoji zvanična statistika, u suprotnosti sa Zakonom o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova, kao i pokušaj manipulacije i urušavanja povjerenja u popisni proces“, navodi se u saopšenju Monstata.

