Uslovna osuda za napad na Sadikovića

Podgorica, (MINA) – Napadači na novinara Seada Sadikovića, Nermin Omerović i Edin Dizdarević, osuđeni su uslovno pred Osnovnim sudom u Bijelom Polju, saopšteno je iz Društva profesionalnih novinara Crne Gore (DPNCG).

Iz DPNCG su kazali da je presuda izrečena usmeno 5. aprila i da bi sud u roku od mjesec trebalo da je dostavi oštećenom i njegovom advokatu Daliboru Kavariću.

„Iako je u napadu na novinara učestvovalo više napadača, kada je on zadobio povrede glave, Tužilaštvo u Bijelom Polju to nikada nije temeljno istražilo“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je istraga, takođe, bila puna propusta, uključujući vještačenje snimka napada koji nije bio cjelovit.

Kavarić, koga je DPNCG angažovalo u ovom slučaju, rekao je da je optuženim izrečena uslovna kazna zatvora na šest mjeseci, uslovno dvije godine, i da očekuje pisani otpravak presude za 30 dana.

On je kazao da prema Zakoniku o krivičnom postupku oštećeni nema pravo da izjavi žalbu, ali da se može pridružiti žalbi tužilaštva pružajući svoje izjašnjenje.

„Mi nijesmo bili oduševljeni radom tužilaštva u Bijelom Polju, jer istraga nije bila sveobuhvatna i nije se bazirala na svim napadačima, kojih je bilo pet do deset”, naveo je Kavarić.

On je rekao da će se, kada bude dostavljena presuda, razmotriti mogućnost pritužbe Tužilačkom savjetu na rad postupajućeg tužilaštva i pripusta u istrazi.

Sadiković je napadnut 20. marta 2021. godine u Bijelom Polju, nakon što ga je grupa učesnika “patriotskog skupa” u tom gradu najprije verbalno, a zatim i fizički napala.

Kada se desio napad, on je bio novinar Televizije Vijesti, dok je sada angažovan u Javnom servisu.

Kako su naveli iz DPNCG, dok je s jedne strane istraga Osnovnog državnog tužilaštva o napadu na novinara bila „veoma traljava“, s druge strane je dio medija oštećenog pokušao da prikaže kao inspiratora napada.

„Tvrdili su da novinarski posao nema veze sa incidentom, koji se desio u vrijeme uzavrelih poliitčkih događaja nastalih uslijed razvlašćivanja Demokratske partije socijalista“, kaže se u saopštenju.

Iz DPNCG su u saopštenju naveli da je nevladina organizacija (NVO) Montenegro International protiv novinara podnijela kontraprijavu, sumnjičivši ga za izazivanje nacionalne i vjerske mržnje, povredu ugleda Crne Gore i nasilničko ponašanje.

Prema njihovim riječima, cilj je bio da se zastraši novinar, koji na satiričan i ironičan način kritikuje devijacije u društvu i nosioce vlasti.

Iz DPNCG su podsjetili da je prijava NVO Montenegro International u međuvremenu odbačena.

Oni su kazali da podsjećaju na ove detalje i kontekst kako se ne bi zaboravili ogromni pritisci i napadi na kritičke novinare, od kojih, kako su rekli, većina nikada nije temeljno istražena, ili su postupci “otaljani” da bi se stavila tačka.

„Zato, podsjećamo i na preporuke Komisije za praćenje istraga napada na novinare i ponavljamo očekivanje da će nadležni za propuste biti istraženi, posebno u Tužilaštvu koje je rukovodilo postupcima“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je DPNCG ranije uputilo preporuke Vrhovnom državnom tužilaštvu.

„I očekujemo da će prije ili kasnije provjeriti rad kolega koji su postupali u predmetima novinara. Nije dovoljno šta se sada čini, ne smije se zaboraviti ni ono prije – ubistvo i teški napadi“, kaže se u saopštenju DPNCG.

