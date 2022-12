Uručili poklon paketiće za djecu u IBD-u

Podgorica, (MINA) – Zaposleni u Službi Skupštine Crne Gore obezbijedili su poklon paketiće za djecu koja su na liječenju u Institutu za bolesti djece (IBD), saopšteno je iz parlamenta.

Generalni sekretar Skupštine Aleksandar Klarić uručio je danas poklon paketiće direktorici Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) Ljiljani Radulović i direktoru IBD-a Veliboru Majiću.

Kako je saopšteno iz Skupštine, zaposleni u crnogorskom parlamentu su novac za kupovinu poklon paketića prikupili u okviru humanitarne akcije tokom decembra.

“U nadi da će se oporaviti u što skorijem periodu, skupštinska Služba pružila je podršku najmlađim pacijentima sa željom da im predstojeća godina bude ispunjena zdravljem i radošću”, kaže se u saopštenju.

