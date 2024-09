URA predlaže povećanje naknade za stručno osposobljavanje visokoškolaca na 800 EUR

Podgorica, (MINA) – Poslanički klub Građanskog pokreta URA predložio je amandman na Predlog izmjena i dopuna Zakona o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem kojim se predviđa povećanje naknade za pripravnike sa visokom stručnom spremom (VSS) sa 450 na 800 EUR.

To je saopštila poslanica URA-e Ana Novaković Đurović.

Ona je istakla da je cilj amandmana da mjesečna naknada za korisnika stručnog osposobljavanja bude u visini minimalne zarade koja je propisana za zaposlene na radnim mjestima sa VI i višim nivoom kvalifikacije obrazovanja i to u iznosu od 800 EUR.

Novaković Đurović je poručila da je ovo povoljnije i pravednije rješenje u odnosu na predlog Vlade kojim je predviđeno da mjesečna naknada bude u visini minimalne zarade koja je propisana za zaposlene na radnim mjestima do V nivoa kvalifikacije obrazovanja, odnosno 600 EUR.

“Pravednije i bolje rješenje jeste da se mjesečna naknada za stručno osposobljavanje lica sa VSS definiše u odnosu na minimalnu zaradu koja je predviđena za zaposlene na radnim mjestima sa VSS, a to je 800 EUR kako je predloženo amandmanom poslanika URA-e”, zaključila je Novaković Đurović.

