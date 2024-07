UP: Đukanović nas nije obavijestio o atentatu

Podgorica, (MINA) – Bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović nije upoznao Upravu policije (UP) da organizovana kriminalna grupa iz jedne susjedne zemlje navodno planira da izvrši atentat, saopštila je UP.

Vijestima su iz Đukanovićevog kabineta kazali da je on obavijestio crnogorske nadležne organe da je dobio informaciju da se na njega priprema atentat.

Iz UP su rekli da nijesu upoznati sa informacijom koja je objavljenja na portalu Vijesti, a koju je potvrdio kabinet Đukanovića.

„Naglašavamo da Đukanović, kao ni „određeni međunarodni zvaničnici iz obavještajne zajednice“ nijesu upoznali UP „da organizovana kriminalna grupa iz jedne susjedne zemlje navodno planira da izvrši atentat, u sprezi sa bezbjednosnim službama jedne druge susjedne zemlje“, navodi se u saopštenju.

Iz UP su dodali da su tačno i blagovremeno odgovorili na upit Vijesti u odnosu na tu temu.

