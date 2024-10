Unapređenje saradnje Crne Gore i SAD-a u oblasti sajber bezbjednosti

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će moći da računa na punu podršku SAD-a u Programu uspostavljanja agencije za sajber bezbjednost, što je od ključne važnosti za osiguranje sajber otpornosti, kazao je ministar javne uprave Maraš Dukaj.

Iz Ministarstva javne uprave (MJU) su saopštili da je Dukaj ukazao na izvanredan rad mješovitih timova Crne Gore i SAD-a, a uz kordinaciju Američke ambasade u Podgorici, čiji je plod potpisani Memorandum o ekonomskoj saradnji između dvije države.

On je rekao da je ponosan na činjenicu da na temelju tog sporazuma razgovaraju o konkretnim projektima i planiraju neke nove aktivnosti, kako bi unaprijedili ekonomsku saradnju dvije prijateljske države, u dijelu digitalizacije i sajber bezbjednosti.

„Na Drugom ekonomskom dijalogu između Crne Gore i SAD-a u okviru Radne grupe III – Tehnologija, sajber bezbjednost, inovacije i digtalizacija, kojom kordinira MJU, ključni pravci djelovanja u okviru partnerstva biće na dodatnom jačanju kapaciteta za adekvatan sajber prostor u Crnoj Gori u smislu kadrovskih, tehnoloških i organizacionih kapaciteta i institucionalnog okvira“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se podrška ogleda i u osnivanju i uspostavljanju pune funkcionalnosti agencije za sajber bezbjednost.

„Posebna tema je Vladin CIRT u skladu sa zakonom o informacionoj bezbjednosti, o kome ćemo u Skupštini Crne Gore voditi raspravu odmah po povratku u Crnu Goru, a koji se usklađuje sa NIS2 Direktivom Evropske unije“, kaže se u saopštenju.

Dukaj je istakao da je obezbjeđivanje sigurnog sajber prostora u Crnoj Gori preduslov za privlačenje renomiranih investicija.

„A ujedno se prožima i kroz sve segmente i sektore saradnje kroz ekonomski dijalog, kako u oblasti ekonomije, energetike i transporta, budući da je osiguranje kritične infrastrukture ključan preduslov za ostvarenje njenog ekonomskog potencijala“, navodi se u saopštenju.

Dukaj je rekao da su sa partnerima iz SAD-a konstatovali da će prve korake saradnje uspješno realizovati do kraja ove godine, kroz implementaciju e-learning platforme za Program vladine Sajber akademije, koji realizuju sa USAID-om, a koja će omogućiti brz pristup materijalima i obuku, ne samo za zaposlene u Vladi, već i u kritičnoj infrastrukturi, na koju stavljaju fokus u radu.

On je kazao da će veoma brzo imati u Crnoj Gori posebnog savjetnika iz SAD-a za oblast sajber bezbjednosti sa kojim će MJU neposredno sarađivati u cilju jačanja sajber ekosistema.

„Veoma me raduje činjenica da mogu već da najavim da ćemo upravo posredstvom ovog ekonomskoga dijaloga moći da računamo i na punu podršku SAD-a u Programu uspostavljanja agencije za sajber bezbjednost, što je od ključne važnosti za osiguranje sajber otpornosti Crne Gore“, naveo je Dukaj.

On je kazao da su u skladu sa sjajnom saradnjom koja je posebno unaprijeđena u prethodne dvije godine, kroz brojne programe obuka i edukacija, dogovorene i druge aktivnosti, konkretno na saradnji ekspertskih timova iz SAD-a i MJU, koji će zajednički raditi ekspertske vježbe i treninge, a koje će početi već ove godine.

„Nastaviće se još intenzivnije i tokom naredne godine, kada će se dodatno osnažiti otpornost Vladine infrastrukture“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su sagovornici konstatovali izuzetno kvalitetnu saradnju između MJU i partnerskih institucija i kompanija iz SAD-a, koja će se dodatno proširiti naredne godine.

