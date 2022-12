Unapređenje koncepta vladavine prava mora biti prioritet

Podgorica, (MINA) – Snaženje pravne države i unapređenje koncepta vladavine prava moraju biti prioriteti donosilaca odluka ne samo zbog nastavka procesa pristupanja Evropskoj uniji (EU), već i društva u cjelini, poručila je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Ona je svim građanima Crne Gore čestitala 10. decembar, Međunarodni dan ljudskih prava.

Đurović je poručila da će Skupština Crne Gore biti tu da novim zakonskim rješenjima i inicijativama doprinese afirmaciji i promociji ljudskih prava, kao i smanjenju diskriminacije i ispravljanju nepravdi u svakom smislu.

“Osnovna ljudska prava su tačka od koje počinju sva udruženja, organizacije i države, bilo gdje na svijetu, jer je čovjek najveća vrijednost i njegova prava i slobode su neprikosnoveni”, navodi se u čestitki.

Đurović je kazala da današnji dan predstavlja idealnu priliku za podsjećanje na Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, kojom je utvrđeno da se sva ljudska bića rađaju slobodna i jednaka.

Kako je rekla, iako su ljudska prava u Crnoj Gori garantovana najvišim pravnim aktom – Ustavom, to ne daje za pravo da se odustane od svakodnevne borbe za njihovo ostvarivanje u praksi.

“U tom smislu, snaženje pravne države i unapređenje koncepta vladavine prava moraju biti prioriteti donosilaca odluka ne samo zbog nastavka procesa pristupanja EU, već i društva u cjelini”, navela je Đurović.

Prema njenim riječima, crnogorska istorija obilježena je mnogim događajima u kojima su naši preci, uz nadljudske napore, uspijevali da se izbore za prava i slobode koje je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1948. godine proglasila za temelje na kojima je dužna da počiva svaka moderna država.

“Naša generacija mora biti svjesna da je u obavezi da čuva tekovine ljudskih prava i sloboda. To smo dužni našim prethodnim, ali i budućim generacijama, kojima moramo ostaviti bolju i sigurniju zemlju nego što smo je sami zatekli”, poručila je Đurović.

