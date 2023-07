UK će nastaviti da podržava ubrzanje evroatlantskog puta Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Ujedinjeno Kraljevstvo (UK) nastaviće da podržava ubrzanje evroatlantskog puta Crne Gore, poručila je britanska ambasadorka Karen Medoks, navodeći da očekuje da će konstituisanjem novog saziva parlamenta i nove Vlade doći do napretka u stvaranju reformi u državi.

Kako je saopšteno iz Skupštine, predsjednica parlamenta Danijela Đurović primila je danas Medoks u oproštajnu posjetu.

Medoks je zahvalila Đurović na prijemu i kazala da joj je bilo zadovoljstvo da bude predstavnica UK u Crnoj Gori.

Ona je istakla saradnju sa Skupštinom Crne Gore, koja je uvijek bila dobra i plodotvorna i rezultirala konkretnim aktivnostima koje su doprinijele poboljšanju odnosa između dvije zemlje.

„Medoks je izrazila očekivanje da će konstituisanjem novog saziva parlamenta i nove Vlade doći do napretka u stvaranju reformi u našoj zemlji i da će se, prije svega, ubrzati evroatlantski put Crne Gore, čemu će UK nastaviti da pruža svesrdnu podršku“, navodi se u saopštenju.

Đurović je zahvalila Medoks na predanom i posvećenom radu na unapređenju crnogorsko-britanskih međudržavnih veza.

Ona je istakla da su tokom mandata Medoks realizovane brojne inicijative u raznovrsnim oblastima, posebno u oblasti odbrane, saradnje policijskih i carinskih službi u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i unapređenju sajber kapaciteta i otpornosti.

„Posebno cijenimo što London nastavlja da pruža podršku našem evropskom putu nezavisno od izlaska iz Evropske unije i ohrabreni smo činjenicom da je britanska strana prisutna i posvećena regionu“, navela je Đurović.

To se, kako je kazala, ogleda i kroz angažman specijalnog izaslanika britanskog premijera za Zapadni Balkan Stjuarta Piča i njegov redovan dijalog sa crnogorskim zvaničnicima.

Ona je naročito zahvalila Medoks na pažnji koju je posvetila pitanjima rodne ravnopravnosti i poboljšanja položaja žena u Crnoj Gori, i istakla da je njen doprinos u tom domenu bio dragocjen.

