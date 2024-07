Ujedinjeni u Ujedinjenom Kraljevstvu: Evropa se okuplja u Blenhajmu

Podgorica, (MINA) – Palata Blenhajm u Oksfordširu je bila rodno mjesto Vinstona Čerčila, najvećeg britanskog ratnog vođe 20. vijeka, često nazivanog Blenhajmovim najpoznatijim sinom, čiji su napori, radeći sa saveznicima, pomogli da se osigura demokratija i mir u Evropi.

Stoga je ona prikladno okruženje za novog premijera Kira Starmera da danas okupi 45 šefova država i vlada iz cijele Evrope, uključujući crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića, na četvrtom samitu Europske političke zajednice (EPC).

Ovaj sastanak označava značajni samit pod vođstvom Ujedinjenog Kraljevstva, Starmerove premijerske dužnosti i palate Blenhajm, omogućava odgovarajuću i istorijsku pozadinu za ovaj bitan događaj, odražavajući i duge tradicije Ujedinjenog Kraljevstva, važnost da nastavljamo okupljati ljude i važnost koju pridajemo održavanju međunarodnog dijaloga.

Međutim, ovaj samit ne predstavlja samo jedno ceremonijalno okupljanje; to je ključna prilika da se suočimo i riješimo neke od velikih izazova s kojima se danas svi mi u Evropi suočavamo.

Akcenat diskusija će biti na ključnim pitanjima sa kojima se svi suočavamo, kao što su neregularna migracija, demokratija i dobro upravljanje i sigurnost. Samit se održava u kritičnom trenutku za rješavanje ovih i drugih generacijskih izazova kao što su klimatske promjene i energetska sigurnost.

Želimo iskoristiti EPC da podstaknemo dijalog potreban za usmjeravanje i oblikovanje pozitivnih promjena za budućnost i za razvoj održivih strategija za buduće generacije zajedno s našim evropskim susjedima, našim saveznicima i partnerima.

Učestvovanje predstavnika NATO-a, Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju i Savjeta Evrope na Samitu dodatno pokazuje važnost jedinstvenog odgovora na izazove, sukobe i nestabilnosti koji trenutno pogađaju Evropu i šire.

Tokom samita, značajan fokus će biti na Ukrajini i važnosti trajne međunarodne podrške. Ukrajina se nastavlja braniti pred nemilosrdnom agresijom Rusije. U vladi, kao i dok je bio u opoziciji, premijer Kir Starmer i njegov tim ostaju nepokolebljivi u našoj podršci. Važno je osigurati kontinuiranu podršku Ukrajini. Nesavjesno je dopustiti da jedna suverena evropska nacija, aspirant za članstvo u EU i NATO i punopravna članica Generalne skupštine UN-a, bude napadnuta i raskomadana agresijom susjeda. Ali ono što se događa Ukrajini takođe je važno za sve nas. To je važno za evropsku i globalnu sigurnost i za nastavak međunarodnog sistema utemeljenog na pravilima u Evropi.

Ako međunarodna zajednica sjedi prekrštenih ruku i dopusti Rusiji da djeluje bez kontrole, to bi prije svega bila tragedija za narod Ukrajine. Ali to bi takođe predstavljalo užasan primjer slabosti i ravnodušnosti prema sudbini drugih evropskih država, posebno onih manjih. U Evropi moramo stajati zajedno. Moramo dokazati da su pogriješili svi oni koji sumnjaju da će Evropa izgubiti interes za Ukrajinu.

EPC samit je prilika da pokažemo naše jedinstvo – u rješavanju problema i izazova s kojima se suočavamo i u podršci onima koji su napadnuti. To je prilika za odlučnost da razgovaramo o tome šta ćemo učiniti i da pošaljemo signal riješenosti i odlučnosti.

Kako je rekao Blenhajmov najpoznatiji sin: “U ratu: odlučnost. U porazu: prkos. U pobjedi: velikodušnost. U miru: dobra volja ”.

Don Meken, britanska ambasadorka u Crnoj Gori

