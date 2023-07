Uhapšene tri osobe zbog vrijeđana srpskog naroda na društvenim mrežama

Podgorica, (MINA) – Podgorička policija uhapsila je tri osobe zbog sumnje da su na društvenim mrežama vrijeđali na nacionalnoj osnovi pripadnike srpskog naroda.

Iz Uprave policije je saopšteno da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, postupajući na osnovu objave na društvenim mrežama, u kratkom roku identifikovali i u službene prostorije doveli osobe sa spornog snimka.

„Od I.G. (26), F.S. (21) i D.G. (22) su prikupljena obavještenja, nakon čega su obaviješteni tužioci u Osnovnom državnom tužilaštvu i Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji su se izjasnili da se u radnjama ovih osoba ne stiču elementi krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnost“, navodi se u saopštenju.

Osumnjičeni su, kako se dodaje, nakon saslušanja uhapšeni zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru.

