Uhapšene tri osobe, oduzeto oko 20 hiljada EUR, vozila, oružje

Podgorica, (MINA) – Službenici Uprave policije i pripadnici protivterorističke i posebne jedinice policije uhapsili su tri osobe u današnjoj akciji, oduzeli oko 20 hiljada EUR, sedam vozila i više komada oružja i municije.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, njihovi službenici uključujući i pripadnike protivterorističke i posebne jedinice policije, a u saradnji sa nadležnim tužilaštvima, danas su izvršili pretrese na više lokacija u Crnoj Gori.

Dodaje se da je izvršeno 50 pretresa objekata koje koriste 42 osobe u Podgorici, Nikšiću, Šavniku, Žabljaku, Pljevljima, Bijelom Polju, Beranama, Kolašinu, Mojkovcu, Cetinju, Budvi, Baru, Ulcinju, Kotoru, Tivtu i Herceg Novom.

„Oduzeto je nekoliko komada oružja i djelova oružja, više stotina komada municije različite vrste i kalibra, devet mobilnih telefona, sedam vozila, oko 20 hiljada EUR, skupocjeni satovi, kao i određena dokumentacija koja bi mogla ukazivati na izvršenje krivičnog djela“, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, pronađena je i oduzeta materija za koju se sumnja da su kokain i marihuana, kao i više stotina tableta sa liste opijata, vage za precizno mjerenje i drobilice za marihuanu.

Iz policije su rekli da su uhapšeni Z.M. i P.S. zbog sumnje da su izvršili krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droga.

Navodi se da je uhapšen i R.Z. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Dodaje se da je kod njega pronađen pištolj marke CZ M88.

Iz policije su rekli da je protiv E.R. podnijeta krivična prijava u redovnom postupku zbog sumnje da je izvršio isto krivično djelo.

„Osim toga, protiv V.S. biće podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo građenje objekta bez građevinske dozvole“, kaže se u saopštenju.

