Uhapšene dvije osobe zbog vožnje pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su u Baru M.M, zbog vožnje pod dejstvom alkohola, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su na Tviteru naveli da je kod M.M. alkotestiranjem utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu u koncentraciji od 2,32 promila.

“Takođe, uhapšen je i vozač N.Ć, koji je zatečen da upravlja vozilom pod uticajem psihoaktivnih supstanci”, rekli su iz policije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS