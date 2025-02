Uhapšene dvije osobe potraživane na nacionalnom nivou

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić locirali su i uhapsili V.J. (57) i V.K. (28), koji su se potraživali radi izdržavanja kazne zatvora, soapšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, uhašeni se nijesu javili na izdržavanje kazne u zakonom predviđenom roku.

“Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su V.J. i V.K. sproveli Upravi za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu”, kaže se u saopštenju.

