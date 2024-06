Uhapšene četiri osobe, oduzeto oružje, municija i droga

Podgorica, (MINA) – Službenici Sektora za borbu protiv kriminala, u saradnji sa regionalnim centrima bezbjednosti, pretresli su više od 50 lokacija u 19 gradova, uhapsili četiri osobe i zaplijenili više komada oružje, municiju, automobile i drogu, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su aktivnosti, u saradnji sa nadležnim tužilaštvima, bile usmjerene prema članovima organizovanih kriminalnih grupa, operativno interesantnim i sa njima povezanimo osobama, u cilju pronalaska oružja u ilegalnom posjedu, narkotika i drugih predmeta.

“Aktivnosti kriminalističke policije su, za sada, rezultirale procesuiranjem osam osoba, od čega se uhapšene tri zbog krivičnih djela i jedna po nacionalnoj potjernici, a protiv četiri su podnijete krivične prijave u redovnom postupku”, kaže se u saopštenju.

Policija je, kako se navodi, pronašla i oduzela 24 komada oružja, preko dvije hiljade komada municije različite vrste i kalibra, 1,3 kilograma (kg) eksploziva, djelove oružja, četiri vozila visoke klase, jedan motor i drogu.

Kako se dodaje, policija je pronašla i oduzela vage za precizno mjerenje, cigarete i alkoholna pića, hladno oružje, mobilne telefone i druge predmete.

“Kolašinska policija uhapsila je B.B. iz Kolašina zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija”, kaže se u saopštenju.

Kod B.B. su, kako se navodi, pretresom pronađene i oduzete dvije puške, pištolj, više komada municije, barut, 330 grama grama balina za municiju, sporogoreći štapin, hladno oružje i mašinica za punjenje municije.

Navodi se da je kod M.Š. iz Kolašina, pretresom pronađeno i oduzeto oko 1,2 kg eksploziva i dva pištolja.

“Protiv njega je podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija”, navodi se u saopštenju.

U Rožajama su, kako su kazali iz policije, pretresom oduzete 232 paklice cigareta, protiv jedne osobe podnijeta je krivična prijava zbog sumnje da je izvršila krivično djelo nedozvoljena trgovina, a od te osobe je oduzet i motocikl.

“Takođe, na teritoriji ovog grada oduzeto je vozilo visoke klase radi provjere. Od operativno interesantnog lica D.B. iz Bijelog Polja je takođe oduzeto vozilo visoke klase radi provjere”, rekli su iz policije.

Oni su kazali da su pretresom u Beranama kod M.P. pronašli i oduzeli preko 100 grama eksploziva, municiju, štapine, žice i sprovodnike za eksploziv.

“Postupajući tužilac naložio je vještačenje nakon čega će se izjasniti o kvalifikaciji djela”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, pripadnici policije su u Pljevljima podnijeli krivičnu prijavu protiv B.L. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljena trgovina.

Navodi se da su kod B.L. pretresom pronađena i oduzeta 43 paketa alkoholnih pića, bez akcizne markice.

Na Žabljaku su izvršeni pretresi na tri lokacije i kod N.J. su pronađena 22 komada municije.

“Protiv njega je podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija”, navodi se u saopštenju.

Policija je u Šavniku, prilikom pretresa, zatekla M.A. za kojim je bila raspisana nacionalna potjernica.

On je, kako se navodi, uhapšen shodno naredbi suda radi izdržavanja kazne zatvora od sedam mjeseci.

Kriminalistička policija je u Nikšiću izvršila pretrese kod tri osobe i od jedne je oduzeto vozilo visoke klase, a od druge revolver i vazdušna puška sa važećim oružnim listovima, kao i dio municije za koju nije posjedovala dozvolu.

“Oružje i municija su oduzeti i biće predmet upravnog postupka”, rekli su iz policije.

Policijski službenici su u Zeti pretresom prostorija koje koriste D.M. i R.M, pronašli i oduzeli pištolj, lovački karabin, lovačku pušku i oko 1,2 hiljade komada municije.

“Po nalogu državnog tužioca R.M. je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija”, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da je kriminalistička policija u Baru kod dvije osobe, koje nijesu zatečene na adresi, pronašla i oduzela pakovanje biljne materije za koju se sumnja da je marihuana i vagu za precizno mjerenje.

“U Tivtu je uhapšen R.S. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droga”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je policija pretresom prostorija koje koristi R.S. pronašla i oduzela materiju za koju se sumnja da je marihuana, kao i vagu za precizno mjerenje.

“Na području opštine Budva policija je od dvije osobe oduzela radi provjere 14 komada oružja i oko 630 komada municije sa važećim dozvolama”, kaže se u saopštenju.

