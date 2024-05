Uhapšen strani državljanin osumnjičen za silovanje u Budvi

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su R.M. (29) iz Azerbejdžana zbog sumnje da je u Budvi silovao stranu državljanku, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je policiji u Budvi, u srijedu, prijavljeno da je jednu žensku osobu silovalo njoj nepoznato lice.

Iz policije su rekli da je sa događajem upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji je naložio preduzimanja daljih mjera i radnji u cilju utvrđivanja činjenica i okolnosti u odnosu na prijavljeni događaj.

„Policija je preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti, identifkovala prijavljenu osobu i došla do sumnje da je riječ o R.M. iz Azerbejdžana“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je po nalogu postupajućeg višeg državnog tužioca R.M. uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo silovanje.

