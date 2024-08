Uhapšen strani državljanin osumnjičen za iskorišćavanje djece za pornografiju

Podgorica, (MINA) – Službenici podgoričke policije uhapsili su ruskog državljanina I.S. (40) koji se sumnjiči za iskorišćavanje djece za pornografiju, saopšteno je iz Uprave policije.

Sumnja se da je I.S. (40), u dužem periodu, u kontinuitetu, pribavljao i posjedovao pornografske slike i audiovizuelni sadržaj dječje pornografije i činio ih dostupnim drugim osobama.

„Sa prikupljenim podacima i obavještenjima upoznat je nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici koji je naložio hapšenje I.S.“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je u sklopu navedenih aktivnosti pretresen stan i druge prostorije koje koristi osumnjičeni, i da je pronađeno i oduzeto više digitalnih uređaja.

„Službenici Uprave policije će i u narednom periodu dati svoj puni doprinos na suzbijanju svih vidova kriminaliteta, sa posebnim akcentom na procesuiranje osoba koja svojim kriminalnim aktivnostima ugrožavaju najranjiviju kategoriju društva, djecu“, poručili su iz policije.

