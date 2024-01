Uhapšen policijski inspektor zbog sumnje da je primio mito

Podgorica, (MINA) – Službenici policije u Rožajama uhapsili su danas policijskog inspektora S.S. (45) zbog sumnje da je primio mito.

Iz Uprave policije rekli su da su akcji izveli službenici Sektora za borbu protiv kriminala – Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga, a u nastavku akcije kodnog naziva „Izvor“.

Kako se navodi, pripadnici Sektora za borbu protiv kriminala pretresli su stan i druge prostorije, koje koristi S.S.

„I tom prilikom pronašli i oduzeli predmete koji potiču iz izvršenja pomenutog krivičnog djela, a za koje se sumnja da ih je S.S. dobio od osoba koja se bave krijumčarenjem cigareta“, dodaje se u saopštenju.

S.S. je, kako se navodi, uhapšen po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama.

„Službenici Sektora za borbu protiv kriminala nastavljaju intezivne aktivnosti na suzbijanju koruptivnih i drugih krivičnih djela, koja urušavaju integritet policijske organizacije, kao na otkrivanju i suzbijanju drugih krivičnih djela u cilju uspostavljanja stabilnijeg društvenog ambijenta“, kaže se u saopštenju.

