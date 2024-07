Uhapšen policajac, pronađen zasad marihuane i pištolj u ilegalnom posjedu

Podgorica, (MINA) – Službenik Uprave policije, Ž.B. (49), uhapšen je nakon što je na njegovom imanju, u beranskom selu Dragosava, pronađen zasad marihuane, a u automobilu pištolj u ilegalnom posjedu, saopšteno je iz policije.

Kako se navodi, službenici Regionalnog centra bezbjednosti Sjever sinoć su, postupajući po operativnim saznanjima, pretresli teren u reonu sela Dragosava.

„Službenici su na imanju u vlasništvu Ž.B., službenika Uprave policije, pronašli zasad od 36 stabljika biljke zelene boje nalik na opojnu drogu marihuanu“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su pronađeni i predmeti za koje se sumnja da su korišćeni za uzgoj i zalivanje pronađenih biljaka.

„Pronađene stabljike i plastične posude sa vodom su izuzete sa lica mjesta radi potrebnih vještačenja“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su kazali da su, osim toga, službenici Regionalnog centra bezbjednosti Sjever danas u Beranama pretresli stan i druge prostorija koje koristi Ž.B. kao i njegovo putničko motorno vozila.

„Tom je prilikom pronađena laboratorija za proizvodnju marihuane i saksije sa zasadima marihuane, a pretresom vozila pronađen je pištolj marke M57 kalibra 7,62 mm s okvirom od osam komada municije, u ilegalnom posjedu“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su kazali da je Ž.B., po nalogu tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih doga.

„Ž.B. se tereti i za krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i ekaplozivnih materija“, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS