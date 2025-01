Uhapšen Podgoričanin osumnjičen da je u Budvi prodavao kokain i marihuanu

Podgorica, (MINA) – Službenici budvanske policije uhapsili su A.P. (24) iz Podgorice, koji je osumnjičen za krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su policijski službenici pretresli stan i prostorije koje koristi A.P. u mjestu Rafailovići.

“Pretresom je policija pronašla 51 manje pvc pakovanje sa sadržajem opojne droge kokain ukupne mase 37 grama, dva pakovanja sa sadržajem opojne droge marihuana ukupne mase 518 grama, vagu za precizno mjerenje i aparat za vakumiranje”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je policija pronašla i dva mobilna telefona, kao i 1.560 EUR za koje se sumnja da su stečene prodajom droge.

“Policija je kriminalističkom obradom došla do sumnje da je u dužem vremenskom periodu vršio prodaju opojne droge kokain i marihuana na području Budve”, kaže se u saopštenju.

Kako je saopšteno, A.P. je, po nalogu nadležnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS