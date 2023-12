Uhapšen osumnjičeni za ubistvo u pokušaju

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica uhapsili su u petak turskog državljanina M.C. (21) zbog sumnje da je pokušao da ubije M.B. (43) iz Turske.

Iz Uprave policije rekli su da se M.C. sumnjiči i za krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

„Uhapšeni su i državljani Turske E.K. (30) i I.B. (23), zbog sumnje da su izvršili krivično djelo učestvovanje u tuči. U tom događaju je oštećen i R.K. (25) državljanin Turske, koji je zadobio lake tjeslesne povrede“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da su odmah po saznanju za izvršenje krivičnog djela u saradnji sa državnim tužiocem Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, preduzeli mjere i radnje u cilju rasvjetljavanja događaja.

Kako se dodaje, izvršena je blokada grada i graničnih prelaza, što je rezultiralo brzim lociranjem svi aktera događaja.

„U službene prostorije je dovedeno sedam osoba a nakon prikupljenih obavještenja i izuzetih tragova tri osobe su uhapšene zbog pomenutih krivičnih djela“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da se sumnja da su M.C., E.K. i I.B. u petak oko 20 sati i 35 minuta u naselju Siti kvart, na parkingu, fizički napali oštećene M.B i R.K.

„Tom prilikom je M.C. upotrijebio vatreno oružje i nanio M.B. tešku tjelesnu povredu – prostrelnu ranu u predjelu noge, nakon čega su se udaljili sa lica mjesta. M.B. je ukazana ljekarska pomoć i on je trenutno hospitalizovan u Kliničkom centru Crne Gore“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su rekli da kriminalistička obrada upućuje na sumnju da je M.C. odbacio pištolj.

Kako se dodaje, službenici OB Podgorica su od osumnjičenih oduzeli tri vozila, koja će uz druge oduzete predmete biti vještačeni.

