Uhapšen osumnjičeni za teško djelo protiv opšte sigurnosti

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su A.U. (23), osumnjičenog za teško djelo protiv opšte sigurnosti u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je podgoričkoj policiji sinoć, oko pola sata nakon ponoći, prijavljeno da je u blizini Srednje mješovite škole „25. maj“ u Tuzima došlo do upotrebe vatrenog oružja i da je jedna osoba povrijeđena.

Iz policije su rekli da je sa događajem upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji je rukovodio uviđajem na licu mjesta, kao i da su izuzeti tragovi koji se dovode u vezu sa tim događajem.

„Istog dana u Klinički centar Crne Gore pristupila je osoba sa povredama u predjelu lijevog stopala koje su nastale usljed dejstva projektila ispaljenog iz vatrenog oružja“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su toj osobi konstatovane teške tjelesne povrede – prelom kostiju stopala.

„U službenim prostorijama Odjeljenja bezbjednosti Podgorica prikupljena su obavještenja u svojstvu građanina od pet osoba i preduzete su dalje, operativno – tačktičke mjere i radnje u ciju rasvjetljavanja događaja“, kazali su iz policije.

Kako su rekli, intenzivnim aktivnostima policije identifikovana je osoba za koju se sumnja da je upotrijebila vatreno oružje.

„Riječ je o A.U. i od njega su prikupljena obavještenja na okolnosti događaja i izvršen je uvid u video materijal sa nadzornih kamera u blizini lica mjesta“, naveli su iz policije.

Oni su kazali da je sa sveukupnim spisima predmeta upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji se izjasnio da se u radnjama A.U. ne stiču elementi bića krivičnog djela iz nadležnosti tog tužilaštva.

„Sa događajem su zatim policijski službenici upoznali državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem je nalogu A.U. uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teško djelo protiv opšte sigurnosti u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je oružje oduzeto od A.U. i da će biti predmet odgovarajućih vještačenja u Forenzičkom centru Uprave policije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS