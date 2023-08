Uhapšen osumnjičeni za pokušaj ubistva u Kotoru

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti (OB) Kotor uhapsili su P.T. (19), osumnjičenog za pokušaj ubistva, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, kotorska policija je obaviještena sinoć oko 21 sati i deset minuta da je u mjestu Glavati upotrijebljeno vatreno oružje i da ima povrijeđenih.

Iz Uprave policije su rekli da su službenici odmah izašli na lice mjesta gdje su zatekli P.S. (48) u svojoj porodičnoj kući sa vidnim povredama u predjelu noge i stomaka, nakon čega ga je Hitna medicinska pomoć transportovala na ukazivanje ljekarske pomoći u Opštu bolnicu Kotor.

„Ubrzo nakon događaja pripadnici kotorske policije došli su do sumnje da je izvršilac ovog djela P.T. (19), locirali ga i uhapsili“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je pronađen i oduzet pištolj M70 kalibra devet milimetara, za koji se sumnja da je bio predmet izvršenja krivičnog djela, kao i 13 komada municije istog kalibra.

Iz policije su rekli da je za navedeno oružje pronađen i oružni list na ime M.T., čiji je rok važenja istekao.

Kako su naveli, dežurni tužilac Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, koji je izvršio uviđaj, kvalifikovao je krivično djelo ubistvo u pokušaju u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

