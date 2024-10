Uhapšen osumnjičeni za pokušaj ubistva na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Cetinjska policija uhapsila je M.K. (35) osumnjičenog za pokušaj ubistva, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je u utorak oko 18 sati i 45 minuta na Cetinju došlo do upotrebe vatrenog oružja, nakon čega je M.K. uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

On je, kako se dodaje, to krivično djelo izvršio na štetu jedne osobe.

„Dok su se nalazili ispred jednog ugostiteljskog objekta na Cetinju, M.K. je, kako se sumnja, upotrijebio vatreno oružje na štetu jedne osobe i to na način što je nakon verbalnog sukoba sa oštećenim, u njegovom, kao i u drugom pravcu ispalio više hitaca“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su kazali da su policijski službenici, nakon što se udaljio sa mjesta događaja, savladali i uhapsili M.K.

„U tom događaju nije bilo povrijeđenih, a nastupila je manja materijalna šteta na pomenutom ugostiteljskom objektu“, naveli su iz policije.

