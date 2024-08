Uhapšen osumnjičeni za nasilničko ponašanje, pronađen pištolj

Podgorica, (MINA) – Podgorička policija uhapsila je D.Š. (48) osumnjičenog za krivično djelo nasilničko ponašanje, saopštili su iz Uprave policije.

Kako se navodi, D.Š. se sumnjiči za nasilničko ponašanje na štetu jedne ženske osobe.

„Službenici podgoričke policije izvršili su pretres stana, kuće i drugih prostorija koje koristi D.Š. gdje je pronađen i oduzet pištolj marke Zastava kalibra 6,35 milimetara u ilegalnom posjedu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je sa time upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je kvalifikovao krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

