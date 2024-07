Uhapšen osumnjičeni za nasilničko ponašanje i ugrožavanje sigurnosti doktora

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su M.P. (49) osumnjičenog za nasilničko ponašanje i ugrožavanje sigurnosti doktora u nikšićkoj Hitnoj medicinskoj pomoći (HMP), saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić postupili po prijavi da je fizički napadnut doktor u HMP, na način što mu je M.P. zadao udarac u predjelu glave, nakon čega je upućivao prijeteće riječi kako tom doktoru, tako i ostalim zaposlenim u ambulanti.

Kako se dodaje, policijski službenici su izašli na lice mjesta i preduzeli aktivnosti iz svoje nadležnosti i sa događajem upoznali tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću.

„Koji je kvalifikovao krivično djelo i naložio hapšenje M.P. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nasilničko ponašanje i krivično djelo ugrožavanje sigurnosti“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su, povodom događaja od 20. jula, kada je više osoba fizički napalo medicinske radnike u HMP u Nikšiću, rekli da je postupajući tužilac, nakon utvrđivanja svih činjenica i okolnosti, kvalifikovao krivično djelo nasilničko ponašanje.

„Uhapšena su dva punoljetna izvršioca, M.J. (47) i N.J. (23), dok je protiv maloljetne osobe podnijeta krivična prijava u redovnom postupku“, kaže se u saopštenju.

