Uhapšen muškarac koji je pobjegao iz Odjeljenja bezbjednosti Danilovgrad

Podgorica, (MINA) – Službenici Uprave policije locirali su i u Piperima uhapsili M.A., koji je nakon hapšenja u četvrtak pobjegao iz prostorija Odjeljenja bezbjednosti (OB) Danilovgrad.

Iz Uprave policije podsjetili su da je M.A. uhapšen jer je kod njega pronađeno dva kilograma kokaina i pištolj sa izbrušenim brojem.

M.A. je, kako se dodaje, osumnjičen da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droga.

„On se, iskoristivši momenat nepažnje policijskog službenika zaduženog za obezbjeđenje njegovog prisustva u prostorijama za zadržavanje OB Danilovgrad, dao u bjekstvo“, rekli su iz policije.

U potrazi za njim, kako su rekli iz policije, učestvovali su službenici OB Podgorica, Sektora za borbu protiv kriminala, Sektora granične policije i Sektor policije posebne namjene, kao i Helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova.

„Tom prilikom policija je nakon višesatne akcije u mjestu Piperi, u blizini jedne osnovne škole, locirala i uhapsila M.A. kome je logistiku pružao njegov brat D.A“, navodi se u saopštenju.

Policijski službenici su, kako se dodaje, identifikovali više osoba za koje se sumnja da su pružali logistiku M.A. prilikom njegovog bjekstva i izvlačenja na bezbjedno mjesto kako bi bio nedostupan nadležnim organima za sprovođenje zakona.

Navodi se da će se o eventualnoj krivičnoj odgovornosti tih osoba nadležno tužilaštvo naknadno izjasniti.

„U odnosu na policijskog službenika koji je bio zadužen za obezbjeđenje prisustva M.A. u prostorijama za zadržavanje, bez odlaganja će biti pokrenut postupak za utvrđivanje njegove odgovornosti u skladu sa zakonskim propisima“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su kazali da će M.A. uz krivičnu prijavu biti sproveden višem državnom tužiocu na dalju nadležnost u zakonskom roku.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS