Uhapšen jer je vozio sa 3,49 promila alkohola u krvi

Podgorica, (MINA) – Saobraćajna policije uhapsila je u Herceg Novom V.Š. (43), jer je upravljao vozilom pod dejstvom 3,49 promila alkohola u krvi, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako su kazali, njemu je sudija za prekršaje izrekao kaznu zatvora u trajanju od 15 dana.

„V.Š. je sproveden na izdržavanje izrečene kazne“, naveli su iz policije na društvenoj mreži X.

Iz policije su saopštili da su njihovi službenici u Nikšiću uhapsili vozača D.Đ. (43), koji je odbio da se podvrgne analizi radi provjere prisustva psihoaktivnih supstanci u organizmu.

Oni su kazali da je D.Đ. kontrolisan u ulici Buda Tomovića u tom gradu.

“Sudija za prekršaje mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od deset dana”, rekli sui z policije.

