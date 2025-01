Uhapšen austrijski državljanin kod kog je pronađen pištolj

Podgorica, (MINA) – Austrijski državljanin R.S.(40), uhapšen je na graničnom prelazu Debeli Brijeg, nakon što su kod njega pronađeni pištolj i municija, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici Uprave policije, u saradnji sa službenicima Uprave carina, pregledom putničkog motornog vozila marke BMW koji je vozio R.S. pronašli oružje i municiju.

Iz policije su kazali da je u vozilu pronađen pištolj marke Češka Zbrojevka “Cz Shadow 2” sa tri prazna okvira, 509 komada municije kalibra devet milimetra i kutija od pištolja sa priborom za čišćenje.

U saopštenju se navodi da je sa događajem upoznat nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom.

“Po čijem je nalogu R.S., uz krivičnu prijavu, uhapše zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, u sticaju sa krivičnim djelom krijumčarenje”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, policijski službenici Sektora granične policije i Uprave carina nastavljaju sa intenzivnim aktivnostima na suzbijanju prekograničnog kriminala i jačanju granične bezbjednosti.

