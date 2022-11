Učesnici protesta okupljaju se ispred Skupštine

Podgorica, (MINA) – Učesnici građanskog protesta okupljaju se na platou ispred crnogorskog parlamenta.

Protest organizuje Forum slobodnih građana Luča zbog, kako su saopštili, ustavne, ekonomske i socijalne anarhije u Crnoj Gori.

Novinar agencije MINA javlja da je ispred Skupštine nekoliko hiljada okupljenih.

Građani nose crnogorske zastave i pjevaju crnogorske pjesme.

Na platou ispred Skupštine pojačano je prisustvo policije.

