Učenici OŠ Jedinstvo u Tuzima imaće adekvatne uslove za školovanje

Podgorica, (MINA) – Rekonstrukcija objekta Osnovne škole (OŠ) „Jedinstvo” u Skoraću u Tuzima bila je neophodna, kako bi učenici konačno imali adekvatne uslove za školovanje, rekla je ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI), Jakšić Stojanović i predsjednik Opštine Tuzi Lindon Đelaj, obišli su OŠ „Jedinstvo“ gdje je u toku rekonstrukcija objekta koja podrazumijeva uređenje fasade, školskih prostorija, kao i prostora oko škole.

Navodi se da se rekonstrukcija realizuje na osnovu Memoranduma o saradnji, na osnovu kojeg su MPNI, Opština Tuzi i Mjesna zajednica uložili novac kako bi unaprijedili uslove u toj obrazovno-vaspitnoj instituciji.

„Radovi će biti završeni do početka školske godine“, kaže se u saopštenju.

Jakšić Stojanović je istakla da je OŠ “Jedinstvo” bilo u jako lošem stanju i da je pomenuto ulaganje bilo neophodno kako bi učenici te škole konačno imali adekvatne uslove za školovanje.

Ona je naglasila da imaju izuzetnu saradnju sa Opštinom Tuzi i Mjesnom zajednicom, navodeći da je veliki doprinos u realizaciji projekta dala dijaspora.

„To predstavlja dobar primjer kako zajednički, u veoma kratkom roku, možemo uraditi jako mnogo na unapređenju kvaliteta obrazovne infrasture koja predstavlja nužan preduslov i za unapređenje kvaliteta obrazovnog sistema na svim nivoima”, zaključila je Jakšić Stojanović.

