U završnoj fazi radovi na devet srednjih stručnih škola

Podgorica, (MINA) – Radovi na devet srednjih stručnih škola u Crnoj Gori su u završnoj fazi, a u toku su rekonstrukcije i dogradnje vrtića na Zabjelu i u Kotoru, saopštili su iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI).

Resorna ministarka Anđela Jakšić Stojanović razgovarala je u četvrtak sa predstavnicima Evropske investicione banke (EIB).

Na sastanku su Jakšić Stojanović i predstavnici EIB kazali da su zadovoljni dinamikom realizacije zajedničkog projekta, a istakli su i da su u prethodnom period postignuti značajni rezultati.

Kako se navodi, uskoro će biti završena izgradnja novog objekta škole “Vladimir Nazor”, a svim školama u Crnoj Gori je stavljena na raspolaganje i savremena računarska oprema, vrijedna preko sedam miliona EUR.

“Radovi na devet srednjih stručnih škola su u završnoj fazi, a u toku su projekti rekonstrukcije i dogradnje vrtića na Zabjelu i u Kotoru. Takođe, ubrzo počinje isporuka nameštaja svim školama”, kaže se u saopštenju.

Iz MPNI su kazali da je, pored postignutih rezultata, na sastanku razgovarano i o zaključivanju ugovora o donaciji za nabavku računarske opreme vrijedne dva miliona EUR, kao i ugovora o donaciji vrijednoj 2,6 miliona EUR za projekat mapiranja školske infrastrukture.

“Takođe, planiran je dodatni kreditni aranžman vrijedan 18 miliona EUR za finansiranje postojećeg projekta”, rekli su iz MPNI.

Oni su naveli da je posebna tema na sastanku bilo i otpočinjanje novog projekta koji će biti osnova za povlačenje sredstava iz Plana rasta, kroz koji je sektor obrazovanja u vrhu liste prioriteta.

Tu će, kako su dodali iz MPNI, kao i do sada kada je pribavljeno preko 11 milona EUR investivionog granta, od presudne važnosti biti podrška i pomoć kolega iz EIB-a.

“Ovaj sastanak predstavlja korak naprijed u saradnji između ministarstva i Evropske investicione banke, sa ciljem unapređenja kvaliteta obrazovne infrastrukture u Crnoj Gori”, poručili su iz MPNI.

