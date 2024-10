U tuči ispred gimnazije u Baru učenik uboden nožem

Podgorica, (MINA) – Učenik gimnazije „Niko Rolović“ u Baru uboden je nožem u tuči koja se danas dogodila ispred te obrazovno-vaspitne ustanove.

Iz Uprave policije su Agenciji MINA nezvanično kazali da je povrijeđeni učenik odvezen na ukazivanje ljekarske pomoći.

Kako su naveli, tuča se dogodila oko 11 sati i 15 minuta.

“Policija preduzima aktivnosti iz svoje nadležnosti”, rekli su iz policije.

