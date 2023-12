U srijedu Crnogorska konferencija o kontroli pušenja

Podgorica, (MINA) – U Podgorici će u srijedu biti organizovana jubilarna dvadeseta Crnogorska konferencija o kontroli pušenja „Hrana nam treba, a ne duvan”, kazali su iz Crnogorskog društva za borbu protiv raka (CDPR).

Kako su naveli, konferenciju organizuje CDPR u saradnji sa Glavnim gradom Podgorica i Osnovnom školom (OŠ) „Savo Pejanović”.

Iz CDPR-a su rekli da će konferenciju, nakon uvodne riječi i predavanja na temu zdrave ishrane i štetnosti pušenja Snežane Barjaktarović Labović sa Medicinskog fakulteta u Podgorici, otvoriti selektor košarkaške reprezentacije Crne Gore Boško Radović.

“Konferencija će se održati u Svečanoj Sali OŠ „Savo Pejanović” u srijedu sa početkom u 12 sati”, kaže se u saopštenju.

