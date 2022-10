U pucnjavi u centru Podgorice ubijena jedna osoba

Podgorica, (MINA) – U pucnjavi koja se večeras dogodila u centru Podgorice ubijena je jedna osoba.

Kako prenose Vijesti, ubijen je D.Š. a policija traga za I.N. koji je osumnjičen za ubistvo.

Pucnjava se dogodila nadomak Gradskog stadiona, oko 22 sata i 30 minuta.

Inspektori su na licu mjesta i uviđaj je u toku.

