U podgoričkoj gimnaziji organizovana akcija prikupljanja pomoći

Podgorica, (MINA) – U Gimnaziji “Slobodan Škerović”, članovi Volonterskog kluba danas i sjutra prikupljaće pomoć ugroženima od posljedica razornog zemljotresa koji je pogodio Tursku i Siriji.

Akcija pod sloganom “Pomozi i ti Turskoj i Siriji“ pokrenuta je na predlog Volonterskog kluba i profesora gimnazije.

Iz Gimnazije su kazali da će članovi Volonterskog kluba sakupljati priloge u holu te obrazovne ustanove.

U katastrofalnim zemljotresima koji su u ponedjeljak pogodili Tursku i Siriju poginulo je više od 15 hiljada ljudi.

