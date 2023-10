U Podgorici organizovana manifestacija povodom Međunarodnog dana starih

Podgorica, (MINA) – Starije osobe nijesu briga i teret društvu, već upravo suprotno, njegov značajan kapital, poručila je predsjednica Skupštine Glavnog grada Jelena Borovinić Bojović.

Kako je saopšteno iz Skupštine Glavnog grada, Borovinić Bojović danas je svečano otvorila Senior fest, prvu manifestaciju tog karaktera u Crnoj Gori, koja je upriličena povodom 1. oktobra, Međunarodnog dana starih.

Borovinić Bojović je istakla da je u potpunosti saglasna sa sloganom te manifestacije – „jedno društvo humano je onoliko koliko brine o svojim najstarijim članovima”.

Ona je kazala da stariji nijesu briga i teret društvu, već upravo suprotno, njegov značajan kapital.

“Zahvaljujući vama mi danas postojimo, od vas smo učili i učimo, na vas se ugledamo. Stoga, najmanje što možemo i moramo učiniti za vas je da vam obezbijedimo da zdravo i srećno koračate ovom etapom života”, poručila je Borovinić Bojović.

