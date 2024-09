U Podgorici održan marš mira i protest Slobodna Crna Gora za slobodnu Palestinu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski političari postali su saučesnici zločina u Pojasu Gaze zato što nijesu podržali usvajanje rezolucije o osudi zločina Izraela u Palestini, poručeno je sa protesta “Slobodna Crna Gora za slobodnu Palestinu”.

Kako je saopšteno iz Pokreta solidarnosti sa Palestinom, protest je održan ispred Skupštine povodom odluke crnogorskih poslanika da ne podrže usvajanje rezolucije.

Novinarka Radmila Stojanović poručila je da su crnogorski političari postali saučesnici time što su odbili da osude zločine.

Stojanović je istakla da je broj ljudi koji su zvanično ubijeni ili ranjeni u Gazi ravan četvrtini crnogorske populacije.

“Naši političari su, time što su odbili da osude genocid u Gazi, koji od njih zahtijeva Međunarodni zakon i Međunarodni sud pravde u Hagu, postali saučesnici u tom genocidu”, kazala je Stojanović.

Ona je rekla da se genocid mora jasnoglasno osuditi, dodajući da neće dozvoliti crnogorskim političarima da “postanu saučesnici u naše ime”.

Aktivista iz Pokreta solidarnosti sa Palestinom Jovan Mandić podsjetio je da će uskoro godinu od kako je počelo “ugnjetavanje civilnog stanovništva u palestinskom Pojasu Gaze od strane Izraela, koje je ratnom eskalacijom prešlo u otvoreni genocid”.

“Svi mi danas ovdje predstavljamo slobodnu Crnu Goru, onu nepokorivu Crnu Goru koja je bila kamen spoticanja svih okupatora, Crnu Goru slavnog Trinaestojulskog ustanka”, poručio je Mandić.

On je podsjetio da je peticija za usvajanje rezolucije o osudi zločina Izraela u Palestini za 24 sata sakupila dovoljno potpisa, ali da su poslanici odlučili da, kako je naveo, ne podrže osnovno demokratsko pravo građana izraženo u peticiji.

Građanski aktivista Elvis Beriša istakao je da crnogorski političari nijesu prošli test demokratije, jer su izbjegli da potpišu rezoluciju o osudi zločina Izraela u Palestini.

“Treba još jednom podsjetiti i ponoviti svakog trenutka ako treba, da palestinski narod već dugo vremena živi u jednom izolovanom vremenu o kojem svijet ćuti”, kazao je Beriša.

On je poručio da su oni danas na protestu jer neće da čute.

“Decenijama su suočeni sa okupacijom, svakodnevnim nasiljem i gaženjem osnovnih ljudskih prava”, istakao je Beriša.

Kako je saopšteno iz Pokreta solidarnosti sa Palestinom, nakon obraćanja organizatora i građanskih aktivista skup je krenuo u mirnu šetnju glavnim ulicama u centru Podgorice.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS