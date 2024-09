U Podgorici do 15 sati glasalo 34,85 odsto birača

Podgorica, (MINA) – Na vanrednim lokalnim izborima u Podgorici do 15 sati glasalo je 50.792 građana, odnosno 34,85 odsto birača, saopšteno je iz Centra za demokratsku tranziciju.

Prema podacima te nevladine organizacije, na lokalnim izborima 2022. godine u istom periodu glasalo je 46,6 odsto birača.

Pravo glasa na izborima u Podgorici ima 145.724 građana, koji glasaju na 212 izborih mjesta.

Na izborima učestvuje 13 lista.

Biračka mjesta su otvorena u sedam, a biće zatvorena u 20 sati.

