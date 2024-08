U pljevaljskom selu izgorjela kuća, nema povrijeđenih

Podgorica, (MINA) – U pljevaljskom selu Glibaći rano jutros do temelja je izgorjela jedna kuća, a u požaru nije bilo povrijeđenih.

Kako prenosi portal Vijesti, kuća je u vlasništvu Dragana i Radoša Zukovića.

U trenutku izbijanja požara u kući su se nalazile dvije osobe, koje su uspjele bezbjedno da je napuste, prije nego što je vatra zahvatila prostorije u kojima su spavali.

Još nije poznat uzrok požara.

U gašenju požara učestvovalo je pet vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila.

Selo Glibaći udaljeno je od Pljevalja oko 20 kilometara.

