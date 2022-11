U planu pokretanje dvojezične nastave na francuskom i crnogorskom

Podgorica, (MINA) – U jednoj od gimnazija u Crnoj Gori u planu je da se po prvi put pokrene dvojezična nastava na francuskom i crnogorskom jeziku, kazao je premijer Dritan Abazović dodajući da je u planu i nastava francuskog jezika u državnim vrtićima.

Abazović je to kazao tokom govora na 43. sastanku Ministarske konferencije Frankofonije u Đerbi.

Iz Abazovićevog kabineta su rekli da Crna Gora, koja ima dugu tradiciju izučavanja francuskog jezika, sedam godina uspješno sarađuje sa Međunarodnom organizacijom za Frankofoniju.

“Govoreći o toj saradnji Abazović je kazao da je na polju promocije i učenja francuskog jezika, u Crnoj Gori u planu da se po prvi put pokrene dvojezična nastava na francuskom i crnogorskom jeziku u jednoj od crnogorskih gimnazija, kao i nastava francuskog jezika u državnim vrtićima”, kaže se u saopštenju.

Abazović je kazao da, kroz multilateralne koncepte saradnje, Crna Gora nastoji da ostane u okvirima solidarnosti, razumijevanja, kompromisa i kohabitacije, kao i jačanja komunikacije unutar međunarodnih organizacija.

On je izrazio uvjerenje da će Frankofonija nastaviti da baštini i promoviše mir, bezbjednost i toleranciju, slobodu i demokratiju i da će intenziviranje frankofone diplomatije otvoriti prilike i potencijale za još snažniju međudržavnu ekonomsku razmjenu i saradnju.

“Aktuelni rat u Ukrajini predstavlja najveći izazov za stabilnost i bezbjednost sa kojim se suočava evropski kontinent, a koji se jednako održava i na frankofonu zajednicu”, rekao je Abazović.

On je pozdravio ranije usvajanje Rezolucije o Ukrajini na 40. Ministarskoj konferenciji Frankofonije.

Prema riječima Abazovića, sjutrašnji Samit Frankofonije prilika je da se razgovara na temu ekonomije, kulturnog nasljeđa, jačanja multilateralne saradnje, potrebe osiguravanja mira i bezbjednosti, digitalizacije, podrške u borbi protiv klimatskih promjena, oporavka nakon pandemije koronavirusa i drugih globalnih izazova.

Kako je saopštio, multilateralna komunikacija u međunarodnim odnosima osnov je za solidarnost, mir, demokratske principe, poštovanje ljudskih prava, vrijednosti koje njeguje i Frankofonija.

“U vremenu krize multilateralizam sidro stabilnosti i okvir za najširi dijalog. Male države poput Crne Gore pozvane su da pruže svoj konkretan doprinos očuvanju mira, zajedništva i solidarnosti”, kazao je Abazović.

U saopštenju Abazovićevog kabineta navodi se da će on sjutra prisustvovati 18. Samitu Frankofonije.

Samitu će, kako je najavljeno prisustvovati brojni svjetski lideri, poput predsjednika Francuske Švajcarske i Slovenije Emanuela Makrona, Ignacija Kasisa i Boruta Pahora, zatim predsjednika vlada Kanade, Belgije i Luksemburga Džastina Trudoa, Aleksandra de Kroa i Havijera Betela.

Najavljeno je i prisustvo lidera iz regiona, poput premijera Albanije Adija Rame i predsjednice Kosova Vjose Osmani.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS