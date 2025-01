U Nikšiću pronađen pištolj u ilegalnom posjedu

Podgorica, (MINA) – Službenici policije su pretresom u Nikšiću pronašli pištolj i sedam komada municije odgovarajućeg kalibra, u ilegalnom posjedu, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici Regionalnog centra bezbjednosti Zapad, u cilju pronalaska vatrenog oružja, municije i eksplozivnih materija u ilegalnom posjedu, pretresi nekoliko lokacija.

„Pretresom kuće i drugih prostorija koje koristi S.P. policija je pronašla pištolj marke Beretta, kao i sedam komada pištoljske muniocje odgovarajućeg kalibra, u ilegalnom posjedu“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je sa događajem upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću koji će pravnu kvalifikaciju djela izvršiti nakon odgovarajućih vještačenja.

